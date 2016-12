CEDODAL, BOLETÍN 72, diciembre de 2016

23 Dic 2016 |

Director: Ramón Gutiérrez

Vicedirectora: Graciela María Viñuales

Coordinación Técnica: Patricia Méndez

• EDITORIAL

Al finalizar este año 2016, y luego de un importante proceso de integración paulatina al Espacio Cultural de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana persistirá en sus tareas con el respaldo de la marca que tiene registrada.

Concentrado en esta nueva fase en la tarea de ir organizando la apertura de las colecciones de la Biblioteca y Hemeroteca a la consulta de investigadores del continente, y con el importante apoyo de la OEI, se ha logrado ya la apertura de la hemeroteca, así como la labor de actualización y completamiento de colecciones. El CEDODAL acompañó la Reunión de la Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura (ARLA) que se efectuó este año en Buenos Aires y por ello agradece muy especialmente la colaboración de muchos miembros por haber facilitado ejemplares que han ido completando las colecciones.

De la misma manera se ha finalizado la migración de datos y la formación de las nuevas fichas de los libros referentes al Perú (unos 1.350 ejemplares) con la colocación de la oblea de la Biblioteca y el correspondiente código de barras. En este sentido, la colaboración del personal informático de la OEI al Bibliotecario Alejandro Adrián Guillermet fue de gran relevancia para la concreción de la nueva base de datos.

Una importante cantidad de investigadores de diversos países de América ya ha registrado su ficha de inscripción para acceder a la consulta de las obras de la hemeroteca y de la biblioteca a medida que ellas sean clasificadas. Es éste un trabajo arduo y que exige una prolongada tarea, por lo que se debe aceptar que no siempre es posible satisfacer los pedidos con la urgencia que se solicitan y que muchas veces la accesibilidad a los libros no clasificados es compleja en las actuales circunstancias, y hasta puede resultar imposible por el momento.

El CEDODAL completó este año 2016 un ciclo de tres exposiciones de referencia sobre las Independencias de los países americanos, el Planeamiento y el poblamiento de las Malvinas en el período 1764-1833 y finalmente una muestra de fotografías de La Habana en 1940 tomadas por el Taller de Fotografía del Ministerio de Obras Públicas de Cuba.

El CEDODAL al recuperar su condición de Centro de Documentación, ha decidido potenciar sus propias líneas de investigación y abordar la edición de obras cuando ellas tengan asegurada una financiación propia. Se trata en definitiva de reducir el tiempo de gestión y ampliar el referido a la investigación.

• VISITAS

Leopoldo Prat (Chile), Enrique Bonilla (Perú), Fernando Álvarez; José Ramón Moreno, Arnaldo Juan Pujal (España), Nelson Inda (Uruguay),

• DONACIONES

Adriana Collado, Tomás Dagnino, Oscar De Masi, Silvia de Schiller, Fernando Diez, Eduardo Leguizamón, Daniela Moreno, Olga Paterlini, Mirta Sosa, Marcelo Vizcaíno, José Zingoni, Revista Summa+, Revista Todo Obras, Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Argentina), Juan Carlos Calderón, Víctor Hugo Limpias Ortiz, Adhermar Orellana, Alcides Parejas Moreno, Pedro Querejazu, Virgilio Suárez, Espacio Simón I. Patiño, (Bolivia), Ingrid Arandt, Briane Bicca, Antônio Bolcato Custódio, Luisa Durán, Ana Lúcia Meira, Virgínia Pontual, Zita Rosane Possamai, Miriam Sartori Rodrigues, Hugo Segawa (Brasil), Pablo Andrade Blanco, Elisa Cordero Jahr, Macarena Cortés, Humberto Eliash, Pablo Fuentes, Claudio Galeno, Pamela Herrera, Mathias Klotz, Jorge Lobiano Mayer, Mario Marchant, Fernando Portal, Leopoldo Prat, Javier Ramírez, Laura Reyes Cañete, Pilar Urrejola, (Chile), David Arias Silva, Alberto Escovar, Rubén Hernández, Juan Luis Isaza, María Isabel Tello, Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia (Colombia), Alfonso Ortiz Crespo (Ecuador), Gladys Arana López, Jesús Enrique de Hoyos Martínez, Marcos Mazari, Louise Noelle, Guadalupe Salazar González (México), Pedro Belaúnde, Enrique Bonilla, Sandra Negro, Luis Repetto, Adriana Scaletti, Oswaldo Velázquez (Perú), Carlos Betancourt (Puerto Rico), Gustavo Moré, Archivos de Arquitectura Antillana (República Dominicana), Rubens Stagno, Centro Latinoamericano de Economía Humana-CLAEH (Uruguay), Carmen Velásquez, Revista Portafolio (Venezuela).

• EXPOSICIÓN DEL CEDODAL EN LA CASA DE AMÉRICA EN MADRID

Después de la muestra realizada en el Museo de América en Madrid en homenaje a los 70 años de la edición de la “Historia del Arte Hispanoamericano” de Diego Angulo Íñiguez, Enrique Marco Dorta y Mario J. Buschiazzo en que se exhibieron fotografías planos y documentos referentes a las investigaciones y la edición de los tres tomos de la obra (1945-1956), la Casa de América en Madrid ha planeado una nueva presentación. En efecto, por gestión del Dr. Fernando Vela de la Universidad Politécnica de Madrid y bajo la curaduría de Berta García del Real Marco y María Ángeles Fernández Valle, se presenta una parte de la colección de fotografías tomadas por los investigadores o adquiridas por ellos y que hoy constituyen parte del fondo documental del CEDODAL. La exposición posibilita contemplar 35 fotografías pertenecientes a obras de República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, México, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile y Argentina tomadas entre los años 1935 y 1972. El CEDODAL agradece muy especialmente al Director de la Casa de América, Santiago Miralles, por esta nueva oportunidad de resaltar la tarea de confraternidad de los investigadores iberoamericanos cuyos trabajos de campo se recogen en esta muestra que se inaugura el 27 de diciembre de 2016.

• EXPOSICIONES 2017 EN EL ESPACIO CULTURAL DE OEI-CEDODAL

Exposición Piedra y Camino. 4 a 24 de mayo

Será una muestra de homenaje a Atahualpa Yupanqui, a los 25 años de su fallecimiento. Se presentará una selección de fotografías del archivo personal de Yupanqui, cedido a la fundación que lleva su nombre, y una selección de libros, partituras y objetos relacionados con su obra. Algunos son de su propio acervo y otros cedidos por coleccionistas particulares a fin de vivificarlo como emblema de la cultura americana, para revalorizarlo como hombre-patrimonio.

Las fotografías en su mayoría son inéditas y lo muestran junto a personajes relevantes de nuestra cultura y como evidencia del recorrido de Yupanqui en el país y en el exterior. Habrá también libros de edición extranjera, autografiados, así como manuscritos, partituras. Discos de sus primeras grabaciones, de sellos europeos y asiáticos darán testimonio de una parte de su vastísima obra como símbolo de la cultura argentina e iberoamericana.

Exposición Diseño de Tejidos de Raíz Prehispánica. 1º a 22 de junio

Se trata de trabajos realizados por el diseñador y arquitecto Germán Carvajal y el artista plástico Jorge Simes para tejidos de alfombras sobre la base de los diseños indígenas de las culturas chaco-santiagueñas estudiadas en la Argentina por los hermanos Wagner. La muestra incluirá bocetos en papel, pinturas sobre canson y diseños más grandes de las tonalidades de colores de las alfombras.

Exposición Barroco Iberoamericano. 14 de noviembre a 12 de diciembre

En coincidencia con la realización del Congreso Internacional del Barroco Iberoamericano que se efectuará en el Auditorio de la OEI, se presentará una exposición de fotografías de ejemplos de arquitectura y arte barrocos con registros de grandes fotógrafos americanistas: Martín Chambi, Hugo Brehme, Hans Mann, Max Vargas, Mario Buschiazzo, Enrique Marco Dorta y otros.

El Congreso es una nueva versión de los ya realizados en Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Potosí, Arica y Arequipa que reúne a especialistas de diversos países del continente en torno a las manifestaciones de este momento clave del arte iberoamericano.

• HOMENAJES A COLEGAS POR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL

En el mes de octubre se realizó en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, un acto de homenaje a la trayectoria y obra del arquitecto Alberto Corradine Angulo por su extensa y relevante tarea docente y de investigación en la historia de la arquitectura colombiana. Al finalizar noviembre en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile se hizo lo propio con el arquitecto Juan Benavides Courtois recordando su tarea profesional, en la docencia y en la investigación sobre la arquitectura chilena. A comienzos de este mes de diciembre se premió por el Fondo Nacional de las Artes de la Argentina la trayectoria del arquitecto Carlos Moreno. Todos estos colegas son amigos y compañeros de trabajos e investigaciones, han ayudado la acción del CEDODAL en estos años y han luchado incansablemente por la tutela y la valoración del patrimonio arquitectónico en sus países. El CEDODAL se une muy especialmente a estos justos homenajes.

• JORGE RAMOS (1940-2016)

Nuestro compañero y amigo Jorge Ramos nos abandonó en el mes de noviembre de 2016. Compartimos con él un lustro en la Facultad de Arquitectura convocados por el deseo de ayudar a perfeccionar el mundo que nos tocaba vivir. No siempre lo hicimos desde la misma vereda, pero el respeto y afecto no se enturbió nunca. Nos acompañamos en éxodos y en reencuentros y caminamos juntos tratando de mantener vivas las ideas de un espacio reflexivo para nuestra América. Jorge fue profesor de Historia de la Arquitectura y declarado Profesor Consulto por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ejerció de Director Adjunto (1993 – 2005) del Instituto de Arte Americano (FADU-UBA) luego de regresar de su exilio mexicano donde obtuvo su Maestría en la UNAM. Su acción docente se proyectó también a otras universidades argentinas y de América, el continente que recorrió con alegría y fruición con su esposa Regina Mintz. Si bien Jorge fue Secretario de Investigaciones en su Facultad (2006 – 2010) y por ende atento a una amplia gama de actores académicos, su curiosidad lo llevaba a matizar sus interrogantes a múltiples campos y situaciones, desde trabajos de arqueología junto a Daniel Schávelzon y las reflexiones sobre el paisaje pampeano, hasta los aspectos del equipamiento de la vida cotidiana. Inquieto por la teoría de una arquitectura comprometida en lo social y cultural, Jorge fue un dinámico corresponsal de las experimentaciones sucedidas en diversos países de América. Hace justamente un año nuestro Seminario de Arquitectura Latinoamericana (SAL) le otorgó el Premio América a su trabajo en Historia y Crítica en la reunión efectuada en Santo Domingo. Se premiaba así no solamente una tarea sino también una vocación por la reflexión, el testimonio personal, la defensa de las ideas y la permanente búsqueda de un camino para una esperanza de un mundo mejor. Estamos seguros de que Jorge nos sigue acompañando desde la parte que dejó consolidada de esa esperanza.

Ramón Gutiérrez

• PAULO VARELA GOMES (1952-2016)

Foi uma das personalidades mais versáteis da cultura portuguesa das últimas décadas. Historiador doutorado em Arquitetura, desenvolveu primeiro a sua atividade de investigação no âmbito da pintura dos séculos XVIII e XIX, mas depois dedicou-se à história da arquitetura da Idade Clássica, na qual se notabilizou com uma vasta e variada produção, com incidência na arquitetura religiosa portuguesa em Portugal e na Índia. Todavia a sua notoriedade foi também atingida como crítico da arquitetura contemporânea e, muito em especial, como professor. Várias gerações de arquitetos formados na Universidade de Coimbra ficaram marcados para a vida pela sua docência. Também muitos e grandes amigos um pouco por todo o mundo, recordam o seu espírito vivo e irrequieto, intelectual e politicamente ativo. A partir da década de 1990 desenvolveu uma forte relação com a Índia, onde cumpriu dois mandatos como diretor da delegação da Fundação Oriente em Goa. Foi a oportunidade para desenvolver uma sensibilidade diversa sobre a arquitetura europeia, expressa em inúmeras crónicas, ensaios, artigos e num livro. Nos últimos 4 anos, já doente, retirou-se de todo esse universo para se dedicar à literatura, tendo publicado 3 obras, uma delas duas vezes premiadas, nas quais a experiência da arquitetura é uma constante irrepetível.

Walter Rossa

• JORGE ALBERTO MANRIQUE (1936-2016)

El historiador mexicano, Jorge Alberto Manrique, tuvo una fecunda y amplia carrera académica en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, del que fue Director entre 1974 y 1980, e Investigador Emérito en 2000. Sus inquietudes e intereses lo llevaron a estudiar y replantear tanto los estudios del Arte Colonial, como del Moderno y Contemporáneo, ocupándose tanto de las artes plásticas como de la arquitectura y preciándose de buen número de publicaciones imprescindibles; esta dilatada presencia como investigador, profesor y prolífico escritor, le abrió las puertas para ser el primer Director del Museo Nacional de Arte, en 1982, y Director del Museo de Arte Moderno, en 1987; asimismo, en 1973 ingresó a la Academia Mexicana de la Historia, y en 1996 a la Academia de Artes. Además, tuvo una destacada y esforzada labor en la defensa del patrimonio a lo largo de su carrera, siendo Presidente del ICOMOS Mexicano, entre 1979 y 1987, desempeñándose en la actualidad como Miembro de la Junta de Honor. Su amplia trayectoria como historiador y crítico de arte le valió para obtener, entre numerosos reconocimientos y homenajes, el Premio Universidad Nacional en 1992 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2005. Académico incansable, polémico y brillante, aportó a la historia del arte mexicano páginas lúcidas, espléndidas y originales que abrieron nuevos horizontes en este campo; su generosidad como maestro y su entrega como universitario, hacen su pérdida más dolorosa para todos aquellos que tuvimos el privilegio de compartir sus enseñanzas y su amistad.

Louise Noelle

• DICKEN CASTRO DUQUE (Medellín,1922 – Bogotá, 2016)

Destacado arquitecto y reconocido diseñador gráfico colombiano, estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá). Realizó estudios de postgrado en la Universidad de Oregón-Eugene en Estados Unidos donde vivió varios años. Estudió planificación urbana en el Bouwcentrum de Róterdam y trabajó en La Haya (Países Bajos). Cuando regresó a Colombia, ingresó a la Universidad Nacional de Colombia -sede Bogotá- en calidad de profesor de la Facultad de Bellas Artes y de la Facultad de Arquitectura. En el año 2002 recibió el título como Diseñador Gráfico, Honoris Causa, otorgado por la Institución Universitaria Colegiatura Colombiana, en Medellín.

En el ámbito de la arquitectura, Dicken Castro fue uno de los pioneros en el estudio sobre la caña guadua, el cual fue divulgado inicialmente en Estados Unidos y Europa, libro que sigue siendo de obligada consulta y referencia.

Se acercó al rico universo de la cerámica precolombina y al diseño textil y gráfico, estudiando la utilización de pintaderas, rodillos y sellos arqueológicos; también las diversas expresiones populares fueron de su interés, especialmente la decoración de los buses-escalera y los murales de casas y fachadas en los pueblos. En 1994 y 1996 el Banco de la República lanzó las monedas de 200 y 1000 pesos colombianos, con diseños de Dicken basados en motivos indígenas. Sus trabajos pioneros en diseño gráfico se complementan con su acción en el campo de la fotografía donde promovió la creación del gabinete de artes gráficas del Museo Nacional de Colombia. Su amplia obra ha sido expuesta en importantes instituciones y museos de Colombia, así como en Guatemala, Irlanda, Polonia y República Checa.

Juan Luis Isaza

• 70 AÑOS DEL INSTITUTO BUSCHIAZZO

Creado por el arquitecto Mario José Buschiazzo en 1946 en la Universidad de Buenos Aires, ha desempeñado a lo largo del tiempo la tarea de formar investigadores y docentes, brindándoles a ellos el apoyo de sus fondos documentales. A la tradicional publicación periódica de sus “Anales” se fueron uniendo a través del tiempo monografías diversas y luego, de manera virtual, los trabajos presentados en las Jornadas de Crítica, así como la notable colección de la Memoria Visual de Buenos Aires.

El Instituto, que hoy lleva el nombre de su fundador, eligió el 4 de noviembre para festejar sus 70 años de existencia. La reunión se realizó en la Facultad de Arquitectura y contó con la presencia de algunos de sus antiguos directores, exalumnos y profesores que han trabajado allí a lo largo de estas siete décadas. En la ocasión se presentó el libro “Imágenes del IAA”, basado en el acervo de su fototeca.

Hacemos votos para que el Instituto siga adelante con su importante tarea que año a año consolida su tradición formativa y de investigación.

• ARQUITECTURAS DE TIERRA

Seminarios Iberoamericanos de Arquitectura y Construcción con Tierra. SIACOT

En octubre pasado se reunió en Paraguay el 16º SIACOT, auspiciado por la Red Iberoamericana PROTERRA y teniendo como sede la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Más allá de las tareas de seminario, se realizaron talleres prácticos y tuvo lugar la asamblea de la Red.

Para el próximo año la cita será en la ciudad de La Paz, Bolivia, durante la segunda semana del mes de octubre. La institución sede será la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Informes: 17siacot.bolivia@gmail.com

http://portal.faadu.edu.bo/faadu/index.php/car-arq/arq-noticias/57-17-siacot-bolivia-2017

SOStierra2017 en Valencia, septiembre 2017

El Congreso Internacional sobre Arquitectura Vernácula de Tierra, su Conservación y Sostenibilidad, se desarrollará en el marco del proyecto SOStierra: “La restauración y rehabilitación de arquitectura tradicional de tierra en la Península Ibérica. Líneas guía y herramientas para una intervención sostenible” (Ref.: BIA2014-55924-R) financiado por el Ministerio español de Economía y Competitividad. Tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2017, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València. Dentro del Congreso SOStierra2017 se incluyen ResTAPIA 2017, III Congreso de Restauración de Arquitectura de Tapia, y VerSus 2017, III Congreso sobre las Lecciones de la Arquitectura Vernácula para la sostenibilidad.

Informes: sostierra2017@gmail.com

En la red: http://sostierra2017.blogs.upv.es

EQUIPO DE TRABAJO CEDODAL 2016

DIRECTOR: Ramón Gutiérrez ramongut@interserver.com.ar

VICEDIRECTORA: Graciela María Viñuales cenbarro@interserver.com.ar

COORDINADORA TÉCNICA: Patricia Méndez patrimen@gmail.com

COORDINADOR EDITORIAL: Julio Cacciatore juliocacciatore@gmail.com

ARTE LATINOAMERICANO: Rodrigo Gutiérrez Viñuales rgutierr@ugr.es

AMBIENTE Y TERRITORIO: Alejo Gutiérrez Viñuales alejo.gutierrez.vinuales@gmail.com

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN: Carlos Balmaceda y Elisa Radovanovic.

INFORMÁTICA: Angie Melina Espinel, Gabriela Gaona y Martín Gutiérrez Viñuales

DOCUMENTALISTAS: Margarita Gibbons y Julieta Pestarino.

PORTAL EN INTERNET: www.cedodal.com