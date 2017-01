Aras de La Floresta

Ficha Técnica Arquitecto: Arq. Vadim Roudneff Kotulsky. CAV No. 6.519 / CIV No. 164.259 Constructora: Constructora Fenix 33 C.A Ingeniero: José Zavala. CIV No. 198.070 Propietario: Constructora Fenix 33 C.A Área de terreno: 1.800 m2 Área de construcción: 2.100 m2 Construcción: 2016-2017 Ubicación: Coro, Estado Falcón

