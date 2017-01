Daniel Fernandez Shaw y 5 Rue de Brocá (5ºeme)

Daniel Fernández Shaw falleció el 31 de diciembre de 2016. Daniel y yo compartimos la vida arquitectónica, desde que entré a trabajar a su oficina, Siso & Shaw el 2 de julio de 1970. Tuvimos, como toda relación laboral entre ARQUITECTOS, sus altos y sus bajos. Pero en esta circunstancia, en la que ya no hay retorno, recuerdo sólo las cosas positivas de nuestra relación, que fueron muchas. Entre otras, fue Daniel quien se dio cuenta de mi habilidad con el diseño, sobre todo con el interior, y fue él quien me “empujó” a que yo me dedicara en cuerpo y alma al desarrollo de la Iglesia de Parque Central que se inauguró en agosto de 1973. Por sugerencia de Jesús Yépez, editor de la revista Entre Rayas, escribí esta nota en memoria de Daniel sobre nuestra aventura en París a principios de 1973. Arq. Nikolajs Sidorkovs

