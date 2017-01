Distinción del CPIC al Ing. Civil Norberto Pazos

Un prestigioso jurado de profesionales compuesto por los Ing. Civiles Alejandro Del Águila Moroni, Edgardo Fabio Estray y Horacio Mateo Minetto -en representación del CPIC- distinguió en esta primera edición al Ing. Civil Norberto Walter Pazos. Al recibir el galardón, expresó: “Es un enorme honor recibir esta distinción porque el Ing. Echarte fue mi maestro y es un orgullo recibir un premio que lleva el apellido de un profesional con tan prestigiosa trayectoria. Además, destaco que este premio me ha sido otorgado por mis pares, quienes me han postulado, me han seleccionado y como consecuencia, me ha distinguido esta institución a la que he dedicado esfuerzos y que tanto me ha retribuido. Decidí hacer la donación del importe monetario que representa este premio a Ingeniería Sin Fronteras Argentina, una organización joven y pujante que realiza una gran labor a lo largo y a lo ancho de nuestro país, aportando su conocimiento al mismo” –puntualizó el Ing. Pazos.

Patrocinantes

Aliados

Encuesta

Enlaces

Sindicación

Buscar

Sorry, there are no polls available at the moment.