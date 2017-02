Bernardo Fort-Brescia, Laurinda Spear, Philippe Starck y Marcel Wanders transforman al paisaje urbano de Quito

Los edificios YOO de Quito y Cumbaya, así como Atelier proponen algo singular respecto al tradicional uso del suelo en esta capital, brindando generosos espacios públicos, alentando a una vida urbana contemporánea propia de las grandes capitales. Así, el peatón, olvidado por la supremacía del vehículo en los trazados urbanos, se vuelve un protagonista, un usuario cuyo sentido de pertenencia trasciende su departamento, un transeúnte invitado a recorrer visualmente espacios diseñados pensando en la posibilidad de disfrutar, de sentir, no solo de usar, percibe claramente que se ha aligerado la acostumbrada barrera de lo privado en la ciudad, que se han concebido nuevos espacios públicos que la enriquecen. Estos promueven no solo el tránsito placentero entre edificios, sino el descanso y el encuentro, en lugares creados para disfrutar del tiempo libre e incluso del trabajo. Los espacios compartidos no son solo abiertos o cerrados, son espacios de transición que poseen condiciones para funcionar en diversas condiciones climáticas.

Patrocinantes

Aliados

Encuesta

Enlaces

Sindicación

Buscar

Sorry, there are no polls available at the moment.