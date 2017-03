CEDODAL, BOLETÍN 73, marzo de 2017

• VI COLÓQUIO INTERNACIONAL A CASA SENHORIAL Reunião científica para compartilhar pesquisas acerca dos casarões residenciais edificados para as classes dominantes às casas de estratos médios da população, desde o século XVII ao início do XX. Ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de junho de 2017, em Pelotas, RS, Brasil. Linhas de pesquisa: Proprietários, construtores e artífices. Vivências e rituais; Identificação das estruturas e dos programas distributivos e o estudo de nomenclaturas funcionais e simbólicas de cada espaço; A ornamentação fixa: azulejos, tetos, talhas, pinturas, estuques, têxteis, pavimentos, chaminés/lareiras, janelas, portas, pára-ventos e outros bens integrados; O equipamento móvel nas suas funções específicas. As propostas de comunicação: casasenhorialpelotas@gmail.com Visite o site do evento: http://vcoloquiosenhorial.wixsite.com/ivcoloquiosenhorial

