Informe sobre colapso de la isla de Tazón (ARC)

El día 08/03/2017, pudimos observar que las actividades que se realizan para la reparación de la isla, consisten en colocar los elementos en su posición original, aun cuando en su mayoría están muy dañados y con considerable deterioro en los bordes, lo cual los hace “no aptos” para ser reutilizados, y se está procediendo a dar un friso a las piezas y a sellar las uniones entre ellas. No se observó reposición de los cables de tensado, lo que significa que el comportamiento estructural del conjunto no está garantizado, según las prescripciones del diseño original. La reposición del revestimiento de concreto y el vaciado de uniones convencionales entre las piezas, no garantiza el comportamiento estructural que la isla exige. De ahí nuestro llamado de atención…

