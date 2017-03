Proyecto Ecologico “Sol & Arena”

Ficha Técnica Arquitecto: Arq. Juan Martinez Liscano. CAV No. 7.945 / CIV No. 255.543 Renders: Arq. David Rojas. CIV No. 244.552 Área de terreno: 1.584 m2 Área de construcción: 840 m2 Construcción: 2016-2017 Ubicación: Sector Sabana de Guacuco – Estado Nueva Esparta, Venezuela

