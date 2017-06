CVC fija posición ante grave crisis del país

3.- Que el Gobierno Nacional insiste en mantener una política de permanente confrontación: ● Con la sociedad venezolana al: insistir imponerle una Asamblea Nacional Constituyente con un sistema electoral no democrático y con la cual más del 85% de la población ha manifestado su total desacuerdo. ● Al negarle a la población venezolana su derecho a manifestarse mediante el voto en los términos previstos en la Constitución para expresar su voluntad democráticamente y renovar sus autoridades. ● Con el sector empresarial venezolano, como se manifiesta de los distintos comunicados emitidos por los gremios empresariales, utilizando entre otros la expropiación de las empresas como mecanismo de retaliación al disenso. Caso más reciente, la intervención por parte del INTI de la finca del presidente de Fedenaga. ● Con los sindicatos, por la permanente amenaza y despidos de los trabajadores que disientan así como el constante incumplimiento de las contrataciones colectivas. ● Con los poderes constituidos al insistir en desconocer y agredir de manera violenta al Poder Legislativo haciendo caso omiso al hecho de que la Asamblea Nacional fue elegida por mayoría de los ciudadanos y es el Poder Público que ostenta la mayor representatividad popular según la Constitución con más de 14 millones de votos. ● Con las autoridades elegidas por el voto popular como Gobernaciones y Alcaldías al crear autoridades paralelas no previstas en la Constitución que neutralizan o anulan sus funciones y sus recursos. ● Con la comunidad internacional lo cual se evidencia de los comunicados y demás manifestaciones emitidos por la Organización de Estados Americanos (OEA), Mercosur y la Unión Europea y de la decisión de retirar a Venezuela de dicha Organización, así como los pronunciamientos y exhortos hechos por presidentes, senadores y diputados, así como ex presidentes de distintos países. ● Con la Iglesia Católica, como se desprende de los distintos comunicados de la Conferencia Episcopal Venezolana.

