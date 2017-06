“Latinoamérica invierte menos de US$ 10 millones anuales en ciberseguridad industrial”: Maximillian Kon

Bogotá, mayo de 2017. Maximilliam Kon, director de Wise Plant WiseCourses y WiseSecurity, señaló que países como Francia, con menos de 67 millones de habitantes, invierte unos US$ 8.000 millones al año en Ciberseguridad industrial, mientras que Latinoamérica, con 20 países y una población cercana a los 606 millones de habitantes, no invierte más de US$ 10 millones anuales.

