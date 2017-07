El ahorro energético es una prioridad para Mabe

En cuanto a la nevera, la puerta es una de las claves más importantes del ahorro de energía. Es recomendable organizar los alimentos para que al sacarlos de la nevera tome el menor tiempo posible. Esto se aplica también para la puerta del congelador. En las neveras que no son No-Frost, es necesario evitar que se acumule hielo y escarcha; con esto se puede conseguir hasta el 30% de ahorro, pues la escarcha acumulada resta eficiencia al aparato. Es útil ajustar el termostato a temperatura de refrigeración de 5ºC, y -18ºC la del congelador, así como mantener este electrodoméstico bien limpio y ventilado en la parte trasera, no introducir nunca alimentos calientes. Asimismo, es aconsejable no adquirir neveras más grandes de lo necesario, pues cuanto más grande es un equipo más potencia requiere para su funcionamiento.

