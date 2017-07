El diseño, la tecnología y la sismoresistencia

Hay que tener presente que la estimación de la respuesta estructural sísmica de los edificios y obras de otra naturaleza, como son los puentes, represas y complejos industriales, entre otros, no es sólo el resultado de la aplicación de lo pautado en los códigos o normas y del uso de programas predeterminados en una computadora; se trata de algo más: de intuir y estimar las consecuencias de la interacción entre los diferentes elementos que componen las estructuras, y cómo se espera que sea su comportamiento. En el diseño estructural, y especialmente cuando se trata de estructuras sismoresistentes, la conducta ha de ser la de diseñadores y no solo como calculistas, comprendiendo que la geometría es la visualización de la matemática dentro de la ingeniería estructural y que el diseño estructural se basa en establecer líneas funiculares, patrones de flujo de fuerza interno y en considerar la eficiencia de las construcciones. Estos principios sencillos de entender y comprender, no son fáciles de conjugar cuando de construir se trata. Esta forma de actuación permite, además del análisis estructural convencional de las edificaciones, intuir y definir líneas de segunda resistencia, logrando sistemas estructurales rígidos, resistentes y livianos, acordes con los principios de la sismoresistencia y sin aumentar el gasto de materiales. Por otra parte, es indispensable prestar especial atención a la interacción suelo-edificación, a la distribución adecuada de los elementos estructurales y al detallamiento de las uniones entre ellos; el conocimiento de las características del suelo es fundamental para determinar el comportamiento que debe tener la edificación.

Patrocinantes

Aliados

Encuesta

Enlaces

Sindicación

Buscar

Sorry, there are no polls available at the moment.