Hugo Berenguer, CEO de Rafael de la Hoz “El éxito radica en cumplir con los requisitos del cliente, sin olvidar nunca la arquitectura”

El arquitecto y CEO de la casa de arquitectura Rafael de la Hoz estudio,

conversó en exclusiva con el equipo de Total Office España sobre su trayectoria, proyectos y visiones de esta reconocida casa de arquitectura española.

Nacido en Madrid, este joven profesional de 43 años, remembra cómo despertó su curiosidad por su actual profesión en su infancia ” Mi interés por la arquitectura viene de lejos: cuando era pequeño me preguntaba constantemente el motivo de la forma de las cosas –algo que, de hecho, está estrechamente relacionado con la arquitectura, que, al fin y al cabo, no es más que resolver un problema mediante el uso de la geometría. Además, en el entorno familiar se vivía de cerca porque mi hermana mayor también es arquitecta, algo que me permitió un contacto indirecto con la disciplina a partir del cual comprobé que me gustaba.”

Estudió en la Universidad Politécnica de Madrid y empezó a trabajar mientras cursaba cuarto en un estudio pequeño, del cual aprendió el trabajo meticuloso y a seguir una estricta metodología en los procesos. Este hecho, lo llevó a convertirse en el jefe ejecutivo de Rafael de la Hoz, una de las compañías de arquitectura más grandes y respetables de España. Conversamos con este profesional quien nos comentó, en resumen, experiencias y proyectos en el sector en España, desde su experiencia.

1. Como CEO del estudio, ¿cómo definirías la forma de trabajo de Rafael de la Hoz?, ¿Cuál es el secreto del éxito de esta casa de arquitectura?

Nuestra forma de trabajar deriva de la combinación de dos elementos: por un lado, nuestra apuesta por integrar la intuición en el proceso arquitectónico, y, por otro, el elevado volumen de proyectos que realizamos.

La intuición en concreto es muy relevante en nuestro modelo, porque el primer impulso es en ocasiones el que nos da la solución exacta a un problema. Eso no impide que dediquemos luego todos nuestros esfuerzos a valorar todas las alternativas posibles a esa intuición hasta comprobar que es efectivamente la más adecuada, claro, pero sí creo que no descartarla sino ponerla en el centro de nuestra toma de decisión es un rasgo diferencial.

Respecto al secreto del éxito, para nosotros es ser capaces de cumplir todos los requisitos de nuestros clientes por muy complicados que puedan ser sin olvidar nunca la arquitectura, de modo que nuestros proyectos cumplan las expectativas de sus promotores sin renunciar a una visión singular basada en la más alta calidad.

2. ¿Hay algún proyecto en el que hayas trabajado con Rafael de la Hoz el cual recuerdes de manera distinta? ¿cuál y por qué razón en particular?

Sin duda, el proyecto del Distrito C de Telefónica. Tan solo hacía dos años que me había incorporado al estudio, y fue en ese momento cuando me di cuenta de lo compleja que era nuestra profesión. Viví de primera mano la gran variedad de agentes que pueden participar en un único proyecto, la amplísima gama de requerimientos que es necesario cumplir, y, constaté cómo la arquitectura de calidad es aquella que sabe conciliar a todas esas partes y requisitos.

“Trabajando en ese proyecto vi, en definitiva, que el arquitecto es como un director de orquesta, que puede recurrir a gran cantidad de instrumentos y que debe coordinarlos perfectamente para que ninguno desafine”.

3. En el sector materiales de construcción ¿hacia dónde consideras que se mueve el mercado?

Tenemos la suerte de realizar proyectos de ámbito internacional y eso nos da una visión holística de las mejores prácticas que se desarrollan en otros países. En ese sentido, tengo la sensación que hay una tendencia global a la industrialización y a la prefabricación de elementos constructivos en taller, y que esa realidad no ha llegado del todo a España. Aquí los costes de la mano de obra son relativamente baratos, y por eso hay muchos elementos que se hacen en obra. Pero mi sensación es que algunos proyectos podrían simplificarse recurriendo a otros procedimientos más industrializados.

En este sentido, son alentadores los signos del mercado de implantación de oficinas, en que la industrialización es casi total, ya que las obras en seco permiten conseguir una calidad muy elevada y reducir a la vez los plazos de entrega.

4. ¿Cuál consideras que es la posición actual del sector construcción en España? ¿Se debe tomar otra vía?

En comparación con otros países en los que trabajamos, hay una gran diferencia en cuanto a la relación entre el arquitecto y la constructora. En España se siguen adjudicando proyectos basándose únicamente en el precio, y sin prestar apenas atención a otras cuestiones. En cambio, en países como Holanda, lo que pesa más en la oferta es la calidad arquitectónica y no sus aspectos económicos.

Este factor es relevante porque tiene un efecto en la calidad de las ciudades, y, en este sentido, en España necesitamos darnos cuenta de que no todo se centra en los costes, sino en visualizar con antelación y enfoque de largo plazo cómo van a ser las ciudades dentro de diez o veinte años.

5. Un consejo como experto a aquellos que quieren dedicarse a la arquitectura como forma de vida.

El primer consejo que daría es que es importante estar completamente convencido de tu elección de carrera. Asimismo, es esencial que todas aquellas personas que estén valorando estudiar arquitectura sepan que no solo van a poder trabajar como arquitectos, sino que es una carrera muy transversal, que combina el lado humanista con el aspecto más técnico, y eso implica que haya muchas más opciones de desarrollo profesional que, de hecho, creo que deberían fomentarse más. Personalmente, creo que es una carrera muy interesante y el enfoque es profesional y de espectro muy amplio: elementos de gran utilidad para la profesión y la vida en general.

Fundada en 1920, la firma RAFAEL DE LA-HOZ ha sido una de las precursoras de la modernización de la arquitectura española. Fue pionera en diseño, arquitectura y sostenibilidad, siendo fuente de inspiración para proyectos de arquitectos, diseñadores e ingenieros

En el año 1971, como resultado del conocimiento y la experiencia en el desarrollo y aplicación de las técnicas de construcción y la tecnología, Rafael de La-Hoz Arderius (1924-2000), y como consecuencia de su larga trayectoria profesional, el arquitecto fue elegido Presidente de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) durante el período de 1981 a 1985, representando a más de 1.300.000 arquitectos en más de 100 países.

En el año 2000 recibió la Medalla de Oro de la Arquitectura, y se inicia una nueva etapa, liderada por Rafael de La-Hoz Castanys (Córdoba, 1955). Consciente del liderazgo y la vocación universal de la firma que dirige, proyecta grandes conjuntos arquitectónicos de la mano de las primeras multinacionales españolas, como Endesa, Telefónica o Repsol e inicia un importante proceso de internacionalización que incluye la participación muy activa de la firma en grandes concursos internacionales de arquitectura.

