Arquitecto venezolano Alejandro Bórges en California Open 2017 de la Galería TAG

El trabajo de Borges, realizado en grafito y tinta sobre mylar denominado “¿How will the ground pale inside the necessary lark?”, es parte de un grupo de 79 piezas escogidas y se exhibirá en la inauguración del California Open 2017 de la Galería TAG en el Boulevard Wilshire en Los Ángeles, California USA. La pieza es una de las 1.400 que fueron presentadas a la exposición multimedia y fue seleccionada por un jurado presidido por Scott Canty, un artista que ha organizado exhibiciones en el Sur de California por más de 30 años.

