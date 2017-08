La Estación Libertador, mención en “Premios UIA Friendly and Inclusive Spaces”

11 Ago 2017 |

La Estación Libertador, proyectada por el Arq. Roberto Ameneiro, de Grupo AM La Paz, recibió una mención honorífica en los premios UIA Espacios Amistosos e Inclusivos.

La estación forma parte del sistema teleférico de La Paz Bolivia, siendo la estación final de las lineas Verde y Amarilla. Está ubicada en la Av. Libertador y fue inaugurada en diciembre de 2014. El proyecto es promovido por la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico.

A continuación, transcribimos la nota de prensa:

Los premios UIA Espacios Amistosos e Inclusivos fueron fundados para alentar y reconocer a los arquitectos que han creado ejemplares edificios amables, inclusivos y accesibles y espacios públicos. Las inscripciones deben demostrar que han cumplido con los más altos estándares de diseño universal e inclusivo, donde los diseños realizados contribuyen a la calidad de vida de todos aquellos que pueden usarlos.

Las concesiones se dan en cuatro categorías: Edificios Nuevos, Espacios Públicos, Edificios Existentes y Históricos e Investigación. Las inscripciones se evalúan en dos etapas, primero por un jurado internacional ubicado en cada una de las cinco regiones de la UIA y finalmente por un jurado internacional que incluye un ganador del pasado premio.

En 2017 se recibieron un total de 76 inscripciones procedentes de 28 países de los cinco continentes. El jurado quedó impresionado por la gama de tipos de proyectos presentados y por la calidad de las entradas preseleccionadas.

Se seleccionaron las siguientes entradas:

Edificios nuevos:

Medalla:

Entrada No. 168. Colaiste Ailigh por McGarry Ní Éanaigh Architects, Irlanda.

Menciones Honoríficas:

Entrada No. 138. Estación Libertador, La Paz Teleferic por Roberto Ameneiro Galdo Arquitecto, Bolivia.

Entrada No. 47. Amanenomori Nursery School de Aisaka Architects Atelier, Japón.

Entrada No. 39. Jardín de Infancia por Vo Trong Nghia Architects, Vietnam.

Entrada No. 51. Biblioteca de Mumuni por Eleni Coromvili, Arquitecto, Zambia.

Entrada No. 106. BE Space Friendly de Doan Than Ha Arquitecto, Vietnam.

Espacio publico

Medalla:

Entrada No: 134. Paseo Puerta de Tierra por SCF Arquitectos, Puerto Rico.

Menciones Honoríficas:

Entrada No. 115. Rehabilitación del Centro de Karpenisi por Andreas Lampropoulos, Arquitecto, Grecia.

Entrada No. 50. K wun Tong Promenade por el Departamento de Servicios Arquitectónicos, Hong Kong.

Edificios existentes e históricos

Medalla:

Entrada No. 131. Malahide Parish Center por Sean Harrington Architects, Irlanda.

Menciones Honoríficas:

Entrada No. 128. Sundparken de CF Moller Architects, Dinamarca.

Entrada No. 148. Viva Blue House por Kenneth Tse, Meta4 Diseño Forum Ltd, Hong Kong.

Investigación

Menciones Honoríficas:

Entrada No. 62. Clear Code Architecture. Autores: Patricio Martínez González, Maximià Torruella Castell, España.

Entrada No. 52. Modelo para el Diseño y Evaluación de Espacios Accesibles y Metodología Participativa con Usuarios, para la Fácil Comprensión de Entornos y Edificios. Autor: Berta Brusilovsky Filer, España

Las Medallas y Menciones Honoríficas se presentarán formalmente el 6 de septiembre de 2017 en la Ceremonia de Premiación de la UIA en Seúl, Corea, durante el 26º Congreso de Arquitectura de la UIA.

Las entradas ganadoras de medallas, las menciones honoríficas y todas las entradas preseleccionadas se exhibirán en el stand de la UIA Arquitectura para Todos los Trabajos en el Congreso de la UIA en Seúl del 3 al 7 de septiembre de 2017. Posteriormente se exhibirán en los Premios UIA Amistosos e Inclusivos Y promovido a través de la publicación en la UIA y los sitios web del Programa de Trabajo de Arquitectura para Todos, medios de comunicación social y revistas, así como los de los órganos miembros de la UIA. Los comunicados de prensa que divulguen a los ganadores también serán enviados a los medios internacionales.

Los autores de las obras ganadoras y las menciones especiales serán invitados a hablar sobre sus proyectos en un Seminario de Arquitectura para Todos los Programas de Trabajo de la UIA en el Congreso de Seúl el miércoles 6 de septiembre entre las 14.00 y las 17.00 horas.

¡Esperamos verlos a todos ahí!

Agradecimiento especial a los jurados de la Etapa 1 y de la Etapa 2, a RIAI, SARP y HKIA.

Etapa 1 Jurados Regionales

Regiones I y V

Jane Simpson, Reino Unido

Joseph Spiteri, Malta

Fernando Garcia Ochoa Montes, España

Monica Klenovec, Austria

Jim Clemes, Luxemburgo (Mención Especial 2014)

Isabella Steffan, Italia

Magda Mostafa, Egipto (categoría de investigación ganadora 2014)

Phillip Thompson, Sudáfrica

Regiones II y III

Augusto F. Alvarez Fuentes, México

Gustavo Aguilar Montoya, Costa Rica

Inara Karklina, Letonia

Sotiris Papadopoulos, Grecia

Región IV

Akeel Bilgrami, Pakistán

Allen Kong, Australia (Mención Especial 2014)

Masud Rashid, Bangladesh

Norwina Nawawi, Malasia

Stephen, HO Kin Wai, Hong Kong

Panel de Selección de la Etapa 2: Jurado Internacional

Vassilis Sgoutas, Grecia, ex Presidente UIA (Presidente del Jurado)

Krzysztof Ingarden, Polonia (Ganador de la Medalla Durban 2014)

Krzysztof Chwalibog, Polonia, Co-Director UIA Architecture for All WP

Fionnuala Rogerson, Irlanda, Co-Directora UIA Architecture for All Work WP

Joseph Kwan, Hong Kong, Coordinador, UIA Región IV Arquitectura para Todos WP

Eduardo Elkouss, España, Coordinador Región lll UIA Arquitectura para Todos WP

Mas información:

http://www.uia-architectes.org/en/participer/concours/10736#.WY4WfnfyjUI