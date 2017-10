Giuseppe “Pino” Grisafi asume Cámara Inmobiliaria de Carabobo con el compromiso de trabajar para alcanzar un país de oportunidades

La nueva junta directiva de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo para el período 2017-2019, presidida por Giuseppe “Pino” Grisafi Pecoraro, fue juramentada y asumió las riendas de la institución con la disposición de convertirse en un importante referente de la dinámica social y económica del estado Carabobo y de Venezuela. La consigna es trabajar para construir un país de oportunidades.

“Vivimos en un país agitado por los acontecimientos políticos que trastocan lo económico y social, por ello, es necesaria la fortaleza y la perseverancia para que los gremios alcancen sus metas y objetivos a pesar de los obstáculos cotidianos. El país ha vivido grandes cambios en los últimos años, pero como gremio tenemos una gran responsabilidad de seguir aportando para salir de la crisis en la que estamos inmersos. Urge reinventarnos. Nos enfrentamos a una dura realidad, un mercado estancado que no ha podido ofrecer respuesta a las demandas. Una Oferta de mercado primario inexistente, una oferta de mercado secundario con escasos compradores. No hay demanda potencial porque no hay capacidad de compra ni de endeudamiento”, aseveró Grisafi.

Afirmó, que desde la Cámara Inmobiliaria darán viabilidad a seis grandes líneas de acción contempladas en el plan estratégico de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y que consiste en “Consolidar a la Cámara como el punto de referencia para la información del sector inmobiliario; divulgar la importancia que representa para sus miembros y la sociedad; promover la certificación y la creación de nueva oferta académica que involucren diversas áreas; consolidar la Junta Directiva como un equipo de alto desempeño; fortalecer los convenios existentes y establecer nuevos y determinar un plan de acción para acometer las primeras actividades de responsabilidad social.

En sus palabras, hizo un exhorto a los inmobiliarios para el fortaleciendo del gremio, defendiendo con ética y trabajo el ejercicio profesional. “Me corresponde asumir la presidencia de la Junta Directiva de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, junto a un excelente equipo de profesionales que creemos y apostamos a la institución y que nos hemos trazado la meta de trabajar “Unidos por el futuro del gremio y del estado y el país”.

A Giuseppe “Pino” Grisafi, lo acompañan en la Junta Directiva los vicepresidentes: en Desarrollo Institucional, Salomón “Tony” Muci Matta; Finanzas, Cesar López Rodríguez; Membresía, Leonardo Pérez Pérez; Política y Practica Profesional, Miguel Ángel Molina Sánchez; Programas y Eventos, José Osio Herrera; Comunicaciones, Yonny Jorge Mamo; Relaciones Institucionales, Ingrid Suárez Infante; Estadística, Gabriel Letina Wiljanoba. Entretanto la responsabilidad de la Consultoría Jurídica está a cargo de Leonel Pérez Méndez y la Gerencia General de Ana Blanchard Salas.

Asimismo, conforman el Consejo Superior, Alberto Julio Manosalva, Aníbal Gómez Agudelo, Antonio Pecoraro, Arturo Facchin Olavarría, Carmen Colina, Claudia Delgado, Daniel Jiménez, Diego Rosales, Antonio Pulgar, Domingo Hands, Aileen Olivo, Fernando Ludert, Gulfrido Molina Sánchez, Gustavo Chapellin Arnal, Jean Elías Yacoub, José Enrique Suárez, Ligia Benítez, Luis Alejandro López, Luis Nessi Velásquez, Mayela Fonseca Chiquito, Mónica Méndez Acosta, Noelia Ortiz Bello, Frans Marval, Oscar Acosta Rodríguez, Rafael Trejo Burguera, Ricardo Parra Giménez, Salomón Muci, Graciela de Vargas, Ligia Lozada, Mirka Sánchez, Tadeo Sardi, José David Vázquez, Vidfredo Santiago, Marlin JImenez, Rafael Hurtado e Ingrid Suárez Infante. Algunos de los mencionados también integran el comité de nominaciones.

Venezuela cuenta con un gran potencial que hay que reactivar. “Tenemos que reinventarnos mediante la formación profesional, la investigación, los servicios que ofrecemos, buscando las oportunidades para ser más productivos y eficientes. El desarrollo del sector inmobiliario es fundamental para el crecimiento económico, para la generación de fuentes de empleo, para la satisfacción de las necesidades de la población, y para potenciar al resto de los sectores de la economía”, concluyó.

Por su parte, la presidente saliente Ingrid Suarez Infante, agradeció a todos los que la acompañaron en la culminación de esta etapa que asumió con mucha responsabilidad en momentos tan difíciles para el país.

– No pude escapar a la responsabilidad que el gremio me exigía. Estaré siempre para levantar una voz por todos esos profesionales inmobiliarios independientes, los promotores, los administradores de condominios, quienes dignamente se esfuerzan por sacar a sus familias adelante y que han contribuido a construir y consolidar más del 70% del patrimonio inmobiliario de Carabobo. Desde hace varios años estamos escuchando que vivimos momentos difíciles, que los escenarios no son los más idóneos para invertir los capitales, y que las salidas no son fáciles. Pero más allá de todos los problemas que afectan al sector inmobiliario, estoy convencida que se requiere una profunda reestructuración del sistema educativo, para que pueda estar acorde con la expresión de la sociedad venezolana y la necesidad imperiosa de formar ciudadanos íntegros. Donde se logre la conversión de individuos aislados en ciudadanos productivos y comprometidos con la construcción de la ciudad, destacó Suárez.

“Finalizo mis palabras como presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, bajo las premisas de una reflexión necesaria y urgente para dar espacio a una de las máximas de nuestro gremio, la excelencia, una palabra que se traduce en una búsqueda incesante, en una elaboración profesional junto a la necesaria puesta en valor de la verdadera formación moral y ciudadana que esté enmarcada dentro de una ética integra, para la preparación de profesionales con la garantía y el fortalecimiento de actores responsables respetuosos a las ideas y pensamientos de un heterogéneo universo humano. Nuestro norte siempre ha de ser inculcar valores de un profesionalismo dedicado a servir en pro del contingente humano”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos González, señaló que en estos momentos que se viven en Venezuela se debe reaccionar trabajando, manteniendo como preceptos la unidad, integridad, coherencia, optimismo y realismo. “El sector inmobiliario no está ausente a la crisis que se vive, por ello, hay que ampliar el área de influencia, profesionalizándose y preparándose para los buenos tiempos por venir”.

El acto de juramentación de la nueva directiva estuvo a cargo del Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos González. Cabe destacar, lo emotivo y sentido del acto, que contó con reconocimiento a la junta directiva saliente y una emotiva interpretación del violín por parte de Ernesto Molina, mientras la bandera de Venezuela recorría el salón.

Foto 1: Carlos González, Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela juramenta a la directiva de Camincar periodo 2017-2019.

Foto 2: Giuseppe “Pino” Grisafi, Ingrid Suárez y Carlos González.

Foto 3: Pino Grisafi, Presidente Camincar 2017-2019.

Foto 4: Carlos González, Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

Foto 5: Ingrid Suarez Infante, Presidente saliente de Camincar.

