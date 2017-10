Soluciones sustentables para el problema urgente del agua

San José, Costa Rica – 5 de octubre, 2017 – El agua es el tema candente en los proyectos presentados para los LafargeHolcim Awards en la región Latinoamérica. Ya sea en relación con aguas residuales, agua potable, o el agua de las mareas, muchos de los proyectos que resultaron ganadores han presentado propuestas innovadoras y en algunos casos sorprendentes referidas a diferentes formas de controlar el uso de este precioso recurso en Latinoamérica.

La competencia LafargeHolcim Awards se trata de algo más que sólo premiar edificios hermosos. Se destaca como la competencia de diseño sustentable más importante del mundo. Las normas de esta competencia por 2 millones de dólares son tan exigentes como el fin mismo de la sustentabilidad. Los proyectos que participan deben encontrarse en una avanzada etapa de diseño, no deben ser obras finalizadas. Se buscan diseños que superen los estándares actuales, que exhiban respuestas sustentables a los problemas tecnológicos, ambientales, socioeconómicos y culturales que afectan el mundo de la construcción contemporánea, y propongan soluciones visionarias, nuevas, y distintas a las formas de construir.

El agua como tema generalizado

Si bien la construcción es una industria globalizada, que implica el intercambio intensivo entre continentes, se observan diferencias significativas en los proyectos de cada región. “En Latinoamérica, una llamativa cantidad de proyectos tiene que ver con el agua”, dice Sarah Nichols, la representante del Comité Académico de la Fundación LafargeHolcim que brindó su apoyo durante la reunión del jurado en la Universidad de San Pablo. “El saneamiento y el agua potable son temas centrales en toda Latinoamérica”, declara Carlos Espina, miembro del jurado proveniente de Argentina. De hecho, millones de personas en Latinoamérica carecen de acceso a la cantidad adecuada de agua potable, y al mismo tiempo la región es constantemente azotada por devastadoras inundaciones, incluso las áreas metropolitanas.

Los arquitectos e ingenieros tratan de resolver esta paradoja: “Es alentador ver que tantos proyectos ponen en consideración formas efectivas de manejar los ciclos del agua”, dice Carlos Espina. 763 proyectos fueron sometidos a la consideración del jurado, encabezado por el arquitecto brasileño Angelo Bucci: “Los proyectos que son buenos para la comunidad aumentan fundamentalmente sus chances de ser concretados”, observa. “La historia de la competencia demuestra que los Awards le otorgan a los proyectos ganadores un reconocimiento adicional que ayuda a que avancen”, agrega Carlos Espina.

Oro: Complejo para retención y tratamiento de agua, con acceso público en Ciudad de México

Manuel Perló Cohen y Loreta Castro Reguera de Ciudad de México diseñaron una infraestructura para la provisión de agua, muy necesaria en una favela de la capital Mexicana. El proyecto integra edificios públicos y áreas verdes, lo que fortalece el entramado social. “Se presta igual atención a los aspectos técnicos del manejo del agua, al uso social del espacio público, a los aspectos económicos de la construcción y al mantenimiento a largo plazo”, manifestó el jurado.

Plata: Centro vecinal en Paraisópolis, San Pablo, Brasil

Sol Camacho Davalos y Jonathan Franklin, de San Pablo, se proponen con su proyecto contribuir a lograr una mejora duradera para la favela de Paraisópolis, en el área metropolitana brasileña. El centro vecinal abarca tres edificios e incluye una escuela de danza, un auditorio, espacios comerciales, y más. “La inteligencia de la arquitectura económica se combina con formas sólidas que albergan actividades definidas por la comunidad”, se pronunció el jurado.

Bronce: Sistema sanitario en comunidades informales de Río de Janeiro, Brasil

Eva Pfannes y Sylvain Hartenberg de Rotterdam, Holanda, desarrollaron un sistema eficiente de manejo del agua para las favelas en Río de Janeiro. Se recoge el agua de lluvia, y se introducen humedales y tanques sépticos para su filtración. Una parte clave del concepto integrador es la participación pública en el proceso de desarrollo. “Al realizar el tratamiento del agua en forma local

y visible, el esquema propuesto crea una relación active entre el manejo del recurso y la comunidad”, observó el jurado.

Premios Acknowledgement: Seres humanos, agua y naturaleza

En la fase regional de los LafargeHolcim Awards, cuatro proyectos de cada región reciben un premio Acknowledgement. Adèle Naudé Santos de los Estados Unidos ideó un complejo habitacional accesible en el que se integran lugares de trabajo, en Cartagena, Colombia. Vinicius Andrade y Marcelo Morettin de San Pablo, Brasil, diseñó un nuevo edificio sustentable para el Instituto Nacional de Matemática Pura & Aplicada en Río de Janeiro. Paula Montoya y Javier Alonso, de España, proponen un hospital de diseño modular móvil en Masaya, Nicaragua. Irene García Brenes, Edgar Mora Altamirano, Erick Calderón Acuña, Alvin Soto Bolaños, y Antonio Salas, de Costa Rica, proponen una convincente estrategia de desarrollo para Curridabat en Costa Rica – en armonía con la naturaleza y el medio ambiente.

Premios Next Generation: El futuro está en sus manos

Se entregaron cuatro premios en la categoría Next Generation, que cada vez goza de mayor popularidad y que convoca la participación de estudiantes y profesionales de hasta 30 años. Esta categoría está dirigida a proyectos visionarios e ideas audaces y les da a los jóvenes profesionales la posibilidad de acceder a una plataforma de exposición pública y lograr reconocimiento. Por primera vez en la historia de los LafargeHolcim Awards, se presentaron más proyectos en la categoría Next Generation que en la categoría principal. El primer y el tercer premio Next Generation fueron otorgados a equipos de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. El primer premio fue para Stefano Romagnoli, Juan Cruz Serafini, y Tomás Pont Apóstolo, por un plan a gran escala para emplear la energía mareomotriz en la costa de Punta Loyola, Argentina. Sus colegas Ángela Ferrero, María Agustina Nieto, María Belén Pizarro, Seizen Uehara, y Lucía Uribe Echevarria fueron premiados por su proyecto de Torres de Puntos de Servicio, con las cuales planean ofrecer servicios principalmente a los residentes menos favorecidos de las ciudades latinoamericanas. El segundo premio fue para Boris Lefevre, de Francia. En Cerro de Pasco, Perú, se propone reunir dos funciones incompatibles en un solo edificio: el tratamiento de líquidos cloacales y baños públicos. El cuarto premio fue para Alejandro Vargas Marulanda, Daniel Felipe Zuluaga Londoño, y Iojann Restrepo García de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, Colombia, por su diseño de torres de comunicaciones de uso flexible en su ciudad.

Del proyecto a la realidad: Destacar el valor del agua en Medellín

Esta es la quinta edición de la competencia LafargeHolcim Awards. En estos años, se ha premiado a más de 200 proyectos en todo el mundo. Más de la mitad de los proyectos ganadores han sido construidos o tienen fecha pronta para su concreción. Por eso decimos que los LafargeHolcim Awards no se tratan de castillos en el aire, sino de medidas tangibles que sirven para el avance de la ciencia de la construcción. Este aspecto de cambio tangible es lo que se busca enfatizar con un premio que se entrega por primera vez en 2017: el premio “LafargeHolcim Building Better Recognition”. Se entrega a un proyecto ganador de un ciclo previo de la competencia, que ha sido construido y que ha superado la prueba del tiempo como ejemplo exitoso de construcción sustentable.

En Latinoamérica, este reconocimiento fue entregado a Mario Camargo en representación del equipo de colectivo720 in Cali, Colombia. Estos arquitectos transformaron una reserva de agua en desuso en Medellín en un parque público para usos múltiples, utilizando mínimos recursos materiales y financieros. El proyecto ganó el Global LafargeHolcim Awards de Oro en el cuarto ciclo de la competencia. El jurado determinó que este proyecto “destaca el valor del agua como recurso importante de la vida urbana, celebrando esta infraestructura como obra urbana de gran belleza y orgullo colectivo”. Hoy, “UVA Orfelinato de la imaginación” es una bella realidad para los residentes locales que se complacen al verla resistir el paso del tiempo.

Los premios contribuyen a afianzar el sentido común

El creciente interés de arquitectos, ingenieros, planificadores y desarrolladores urbanos prueba que la sustentabilidad se ha asimilado al “sentido común” en la industria de la construcción. El quinto ciclo de la competencia atrajo más de 5.000 propuestas presentadas por autores de 121 países. 3.606 de esas propuestas fueron consideradas válidas, y más de la mitad superaron la etapa de pre-selección. Luego avanzaron a la evaluación cualitativa realizada por cinco jurados de expertos independientes en las distintas regiones de la competencia: Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Medio Oriente África y Asia Pacífico. Los jurados evaluaron los proyectos en base a las cinco “metas” de la construcción sustentable establecidas por la Fundación LafargeHolcim – principios que definen la construcción sustentable en forma holística. Los ganadores de los premios Oro, Plata y Bronce de cada región competirán por los Global LafargeHolcim Awards en 2018.

Ganadores de los LafargeHolcim Awards 2017 en Latinoamérica

LafargeHolcim Awards Oro 2017 Latinoamérica

Complejo para retención y tratamiento de agua, con acceso público, Ciudad de México, México: El proyecto interrelaciona cuencas inundables y servicios públicos, con espacios que siguen la lógica gravitacional del flujo del agua en una zona desfavorecida de la Ciudad de México. Por Manuel Perló Cohen y Loreta Castro Reguera Mancera, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México.

LafargeHolcim Awards Plata 2017 Latinoamérica

Centro vecinal en Paraisópolis, San Pablo, Brasil: Diseño estratégico de un núcleo urbano de usos mixtos con arquitectura duradera y financiamiento a largo plazo en el barrio de Paraisópolis, San Pablo. Por Sol Camacho Davalos, Raddar; y Jonathan Franklin, Exxpon, San Pablo, Brasil.

LafargeHolcim Awards Bronze 2017 Latinoamérica

Sistema sanitario en comunidades informales, Río de Janeiro, Brasil. Proyecto de infraestructura ecológica para el tratamiento de aguas residuales que enseña sobre el manejo del agua. Por Eva Pfannes y Sylvain Hartenberg, Ooze Architects, Rotterdam, Holanda.

Premio LafargeHolcim Awards Acknowledgement 2017 Latinoamérica

Barrio de viviendas accesibles con espacios de trabajo integrados en Cartagena, Colombia: Al entramar el trabajo en la vida cotidiana y en las casas dentro del barrio, el proyecto promueve la construcción de vínculos comunitarios. Por Adèle Naudé Santos, Massachusetts Institute of Technology, Norman B. Leventhal Center for Advanced Urbanism, Cambridge, MA, Estados Unidos.

Premio LafargeHolcim Awards Acknowledgement 2017 Latinoamérica

Instituto de investigación de mínimo impacto, Río de Janeiro, Brasil: Diseño de un instituto de matemáticas en el extremo de la ciudad, minimiza el impacto en el entorno y genera una arquitectura de modulación climática. Por Vinicius Andrade y Marcelo Morettin, Andrade Morettin Arquitectos, San Pablo, Brasil.

Premio LafargeHolcim Awards Acknowledgement 2017 Latinoamérica

Hospital quirúrgico modular trasladable, Masaya, Nicaragua: Proyecto piloto de hospital rural itinerante que combina construcción pre-fabricada temporaria con mano de obra local, pensando en el largo plazo. Por Paula Montoya, any scale architecture, Madrid, España; y Javier Alonso, Javier Alonso arquitectos, Cádiz, España.

Premio LafargeHolcim Awards Acknowledgement 2017 Latinoamérica

Estrategia de construcción urbana en Curridabat, Costa Rica: La reconfiguración ecológica y social de la ciudad de Curridabat converge para hacer de este espacio urbano un hábitat mejor para sus ciudadanos, entendiéndose como tales tanto a la flora y la fauna, como a las personas. Por Irene García Brenes y Edgar Mora Altamirano, Municipalidad de Curridabat; Erick Calderón Acuña, y Alvin Soto Bolaños, Tándem Arquitectura; Antonio Salas, Yuso Proyectos, todos de Costa Rica.

1er Premio LafargeHolcim Awards Next Generation 2017 Latinoamérica

Paisaje de energía mareomotriz, Punta Loyola, Argentina: Proyecto que involucra infraestructura y paisaje para la generación de energía eléctrica, basado en las corrientes de mareas del estuario de Río Gallegos. Por Stefano Romagnoli, Juan Cruz Serafini, y Tomás Pont Apóstolo, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

2do Premio LafargeHolcim Awards Next Generation 2017 Latinoamérica

Planta de tratamiento de líquidos cloacales y baños públicos, Cerro de Pasco, Perú: Proyecto de infraestructura híbrida e intervención social que combina una planta de tratamiento de líquidos cloacales con baños públicos en un lago contaminado. Por Boris Lefevre, Marsella, Francia.

3er Premio LafargeHolcim Awards Next Generation 2017 Latinoamérica

Torres de instalaciones públicas, Córdoba, Argentina: Estructuras transferibles y adaptables que brindan servicios públicos en los barrios privados de asistencia y con frecuencia marginados de las ciudades de Latinoamérica. Por Ángela Ferrero, María Agustina Nieto, María Belén Pizarro, Seizen Uehara, y Lucía Uribe Echevarría, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

4to Premio LafargeHolcim Awards Next Generation 2017 Latinoamérica

Torres de comunicaciones multipropósito, Medellín, Colombia: Red de antenas de telecomunicaciones para telefonía móvil que incorpora múltiples funciones para beneficio de los barrios de la ciudad. Por Alejandro Vargas Marulanda, Daniel Felipe Zuluaga Londoño, y Iojann Restrepo García, Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, Colombia.

Para más información sobre los LafargeHolcim Awards 2017, los miembros del jurado y los proyectos ganadores, visite www.lafargeholcim-foundation.org

LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction, Suiza;

+41 58 858 82 92

info@lafargeholcim-foundation.org