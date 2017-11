One River Point: lujo que trasciende tendencias

Diseñado por el célebre arquitecto Rafael Viñoly, One River Point marcará un hito en el renaciomiento de lo que fue el arenoso Río Miami con una propuesta que integra la elegancia con el entorno

Dos imponentes torres gemelas frente a la Bahía de Biscayne, diseñadas por el visionario arquitecto uruguayo de fama mundial Rafael Viñoly, transformarán el horizonte de Miami, redefiniendo el lujoso estilo de vida de la ciudad.

El transformador proyecto de Viñoly, -aclamado por el New York Times como “el más elegante arquitecto que ejerce su práctica en los EEUU”- desplegará dos majestuosas torres de 60 pisos en la orilla más tranquila del río. Unidas en su cima por un puente elevado de cristal, conectadas en la cima por un puente flotante de vidrio, en el que funcionará un Sky Club privado de 3,200 metros cuadrado. Concebido, curado y operado por Adrian Zecha, responsable de crear algunos de los hoteles boutiques más lujosos del mundo, el Sky Club dispondrá de restaurante gourmet con lista rotativa de prestigiosos chefs, áreas interiores y exteriores, bares y lounges, entre otras amenidades.

El diseño de Viñoly y su alto nivel de sofisticación hacen que One River Point sea un edificio distinto a los que se acostumbra en la ciudad de Miami. Ofrecerá una seguridad, accesibilidad y tranquilidad insuperables. Sus residentes tendrán acceso directo desde el edificio a las más lujosas tiendas de la industria de la moda y reconocidos restaurantes a través de un paseo peatonal que recorrerá la orilla del Río Miami al mejor estilo romántico y cosmopolita de las ciudades europeas.

Destinado a convertirse en uno de los condominios de lujo más deseados del centro de la ciudad, One River Point estará situado a la orilla del Río Miami, dentro del único parque privado cerrado en el límite del Downtown y Brickell. Serán 360 residencias hechas a la medida, con ascensores privados, amplios diseños abiertos y paredes de cristal de piso a techo; muros designados para el arte con iluminación especial y terrazas al aire libre con vistas panorámicas del Río Miami, la Bahía de Biscayne y el horizonte vertical de la ciudad. Además de su diseño de lujo, contará con tecnología inteligente de última generación, que incluye seguridad biométrica con sistema de reconocimiento facial e interconexión digital vía Smartphone.

Atraído por la belleza y potencial de la zona, Shahab Karmely de KAR Properties, desarrollador del proyecto, ha elegido este escenario como el lienzo perfecto para darle libertad a Viñoly con la creación de One River Point. “Apreciamos la ubicación, el entorno y la vista del Río Miami, en el mismo contexto que el Támesis en Londres, el Sena en París o el Río Sumida en Tokio, donde los residentes y la comunidad disfrutan de la vida cosmopolita frente a su cauce, con espectaculares vistas de noche y de día”.

Además del lujo y las comodidades de primer orden, las impresionantes vistas de la Bahía de Biscayne y el muelle privado, la ubicación de One River Point agrega a su exclusividad las cercanías a recintos culturales y escenarios de entretenimiento como el Pérez Art Museum Miami, el Adrienne Arsht Center for the Perfoming Arts, el Phillip and Patricia Frost Museum of Science y el American Airlines Arena.

Para mayor información acerca de One River Point visite www.oneriverpoint.com

Rafael Viñoly

El arquitecto Uruguayo, Rafael Viñoly es ampliamente reconocido como uno de los principales arquitectos del mundo. Durante su ilustre carrera, ha dejado su huella en casi todos los continentes, impulsado por el deseo de integrar la elegancia en su entorno y crear estructuras originales que trascienden las tendencias o la moda.

Su edificio en Nueva York, 432 Park Avenue, es la torre residencial más alta del hemisferio occidental y más caras del mundo. Entre sus edificios más notables y aclamados por la crítica están: el Foro Internacional de Tokio; el Kimmel Center en Filadelfia; El aeropuerto internacional de Carrasco en Montevideo, Uruguay; el Museo de Arte de Cleveland; y la Universidad de Pensilvania Penn Medicina – Centro Perelman de Medicina Avanzada. El trabajo de Viñoly ha sido reconocido en las principales publicaciones de diseño del mundo y ha recibido numerosos premios por su excelencia.

Actualmente, Viñoly se encuentra desarrollando el lujoso proyecto One River Point en la ciudad de Miami. El diseño de Viñoly y su alto nivel de sofisticación, hacen que One River Point sea un edificio distinto a los que se acostumbra en esta ciudad.

Viñoly es miembro del Instituto Americano de Arquitectos, la Academia Nacional, el Royal Institute of British Architects, el Instituto de Arquitectos de Japón, y la Sociedad Central de Arquitectos en Argentina.

