EL LABORATORIO PARA LA CIUDAD PRESENTA EL 5º ENCUENTRO DE GOBIERNO ABIERTO. VER PARA ENTENDER: VISUALIZACIÓN DE DATOS

– Esta quinta edición (5EGA) se enfocará en la visualización de información con el objetivo de que los datos sean legibles y accionables.

– El programa de actividades integra talleres y conferencias con ponentes internacionales, incluyendo a Jer Thorp, Mahir Yavuz, Moe Vazifeh e Ian Seiferling.

– El 5EGA reúne a visualizadores y analistas de datos, diseñadores, sociedad civil, academia, iniciativa privada y gobierno para cocrear valor público a partir de la colaboración.

– El 5º Encuentro de Gobierno Abierto (5EGA) se realizará el 7 y 8 de diciembre en WeWork Varsovia y en Fraternidad UC.

¿Qué beneficios existen en una ciudad que coordina esfuerzos para superar retos a partir del conocimiento abierto y el trabajo en conjunto? Esa ha sido una de las preguntas que ha regido el trabajo del Laboratorio para la Ciudad a través de sus Encuentros de Gobierno Abierto. Durante cuatro ediciones anuales, hemos impulsado nuevas ideas, métodos y procedimientos para generar una ciudad cada vez más abierta.

La quinta edición, que se realizará el 7 y 8 de diciembre, se enfocará en las capacidades que permiten diseñar, visualizar y potenciar la creación de valor público a partir de la visualización de datos y la colaboración intersectorial. Estas herramientas otorgan una nueva manera de leer la ciudad, ya que necesitamos ver para entender, y entender para cambiar.

El 5º Encuentro de Gobierno Abierto. Ver para Entender: Visualización de Datos explorará las posibilidades de la visualización de datos con el objetivo de promover la importancia de añadir una dimensión humana a grandes cantidades de información, promover así su uso en la toma de decisiones públicas basadas en evidencia, y explorar sus posibilidades para hablar (y ver) de una visión conjunta de ciudad.

Entre los objetivos de 5EGA se encuentran promover la visualización de datos como una herramienta de gobierno abierto en un público que no necesariamente está familiarizado con temas de gobernanza.

Proyectos del Seminario de Ciencia de Datos para la Ciudad y Código CDMX

A la par de conferencias y talleres encaminados al desarrollo de estas habilidades de visualización, se darán a conocer los avances de las mesas colaborativas que forman parte del Seminario de Ciencia de Datos para la Ciudad y Código CDMX, programas que fomentan la colaboración entre miembros de la sociedad civil, la academia, la iniciativa privada y el gobierno para resolver problemas públicos a través de la ciencia de datos. Estas mesas colaborativas son resultado del acercamiento que existió entre distintos sectores en el 4to Encuentro de Gobierno Abierto, y abarcan temas como: movilidad, calidad del aire, salud, consumo de agua y cohesión comunitaria.

Programa de actividades de 5EGA

Conferencias

Conferencia 1: “MIT Senseable City Lab” , de Moe Vazifeh e Ian Seiferling

Conferencia 2: “Re:Public”, Jer Thorp

Jueves 7 de diciembre, de 18:00 a 22:00 horas

Entrada libre, previo registro.

We Work Varsovia, Varsovia 36, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX

Talleres

Taller 1: Re:public – Jer Thorp y Mahir Yavuz

Jueves 7 de diciembre, de 9:00 a 17:30 horas

Viernes 8 de diciembre, de 9:00 a 15:00 horas

Entrada libre, previo registro.

Fraternidad UC, Av. México 200, Col. Hipódromo, Del. Cuauhtémoc, CP. 06100, CDMX.

Taller 2: Treepedia CDMX: Moe Vazifeh e Ian Seiferling

Jueves 7 de diciembre, de 9:00 a 13:00 horas

Viernes, 8 de diciembre, de 9:00 a 13:00 horas

Entrada libre, previo registro.

Fraternidad UC, Av. México 200, Col. Hipódromo, Del. Cuauhtémoc, CP. 06100, CDMX.

Talleristas y conferencistas de 5EGA

Moe Vazifeh

Posee un doctorado en Física Teórica por la Universidad de Columbia Británica, y es asociado posdoctoral senior en el MIT Senseable City Lab. Los intereses de Vazifeh giran en torno a la explotación y al modelado de patrones complejos en datos urbanos de espacio-tiempo a gran escala, así como en idear una nueva optimización de algoritmos de aprendizajes automáticos para mejorar la calidad de vida en las ciudades.

Ian Seiferling

Tiene un doctorado en Ciencias del Medio Ambiente por la Universidad de Québec, y es colaborador posdoctoral en el MIT Senseable City Lab. A partir de la visión computacional y de aprendizajes automatizados, Seiferling desarrolla nuevas herramientas para mejorar la forma en que ciudades y ciudadanos ven, interactúan y gestionan los árboles y espacios verdes en las urbes.

Mahir Yavuz

Fue director de ciencia de datos y visualización en la agencia digital R/GA. Trabajó en productos basados en datos a gran escala para Nike, Samsung, PWC, Microsoft y Uber. Es cofundador de los NYC Viz Meetups. Con 14 años de experiencia en la enseñanza, actualmente es profesor adjunto en la Universidad de Pensilvania y en el Instituto Pratt. Yavuz se especializa en el diseño e ingeniería (Universidad Istanbul Bilgi) y en la interacción persona-computadora con enfoque en ciudades basadas en datos (Universidad de Linz, Austria). Actualmente es fundador de Topos.

Jer Thorp

Durante los últimos diez años, Thorp ha examinado y explorado los límites entre datos, arte y cultura. Colaborador en National Geographic, fue nombrado Innovator-in-Residence por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Además, es profesor adjunto en el Interactive Telecommunications Program de la Universidad de Nueva York. De 2010 a 2012, fue nombrado el Data Artist in Residence en The New York Times. De 2012 a 2017, creó The Office for Creative Research, estudio de diseño híbrido que traza nuevos lenguajes y formas de comunicar datos.

Acerca del LabCDMX

El Laboratorio para la Ciudad es el área experimental y creativa del gobierno de la Ciudad de México; un espacio en el que ciudadanía, sociedad civil, academia, iniciativa privada y gobierno se reúnen para cambiar la manera de entender la ciudad y realizar acciones en conjunto. A partir de distintas iniciativas se exploran la creatividad urbana y la innovación cívica con el objetivo de generar participación, colaboración y cocreación con la ciudadanía.

Contacto de prensa

Antonio Luna

5548702360

Laboratorio para la Ciudad

laboratorio@labcd.mx