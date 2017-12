PRO.CRE.AR Estación Buenos Aires Sector 10

TORRES DE BARRACAS / ALTERNANDO LAS PLANTAS

Este proyecto surge de retomar la idea del proyecto Torres en La Boca, de los arquitectos Justo Solsona, Josefa Santos, Gian Peani, y Ernesto Katzenstein (con la estructura de Ing. Gallo), del año 1956. Proyecto ganador de un concurso nacional para la construcción de 300 viviendas en La Boca, nunca realizado. La idea principal de aquellos edificios, de concepción metabolista, era el apilamiento de cajas alternadas piso a piso, que propongan una tipología de vivienda con terrazas en esquina, cosa que permita una visión panorámica del puerto y la ciudad.

La idea para estas torres es reinterpretar, en clave contemporánea, aquel proyecto de 4 unidades por planta, de 4 esquinas. Por eso para hacerlo tuvimos, en primera instancia, que resignar una unidad de 1 dormitorio por planta, las cuales fueron desplazadas arriba del Edificio K.

Es así que el interés central del proyecto de torres reside en la generación y rotación de sus plantas, lo que permite organizar viviendas alrededor de una terraza-patio de dimensiones y proporciones que lo convierten en un espacio central de la unidad.

La terraza es la expansión, pero a la vez está contenida en la planta como un local más. El Estar, el Comedor y la Cocina, expanden naturalmente hacia la misma, que con dos lados libres y dos protegidos, se asegura un confort climático adecuado para esta ciudad. Así la Unidad es central en el proyecto, porque se propone una vivienda no-encajonada, como una transición entre un departamento y una vivienda individual.

En los pisos de distribuyen entonces dos unidades de 2 dormitorios (unidad base), una de 3 y una de 1 dormitorio. La unidad de 3 dormitorios le roba uno a la de 1, el cual queda pegado al Estar, y puede funcionar también como escritorio o dormitorio Split (separado) para hijo adolescente. Aunque no tengan gran altura, las torres propuestas tendrán, por sus características formales y arquitectónicas, un fuerte impacto en el paisaje urbano.

EDIFICIO K / UN BAR VERDE

Para la tipología K, originalmente un Kiosco de Planta Baja, y en nuestra proyecto un edificio de PB + 3 pisos, se propone un edificio Verde, con Terraza-Jardín accesible y fachadas ajardinadas. Son 3 pisos de 8 unidades de un dormitorio cada una, y el mencionado Kiosco/Bar en Planta Baja.

Esta idea surge por dos motivos: por un lado al desplazar estas 24 unidades de 1 dormitorio al edificio K, nos preguntamos si estos departamentos no estaban siendo discriminados, es decir, que no tenían los beneficios de la tipología de las Torres con balcón es esquina. Y esta es una manera de darle un Tema, un Plus al edificio.

Por otro lado, tomando el tema de las terrazas-azoteas verdes requeridas para el proyecto PROCREAR Estación BA, pensamos que las Torres no aportan gran superficie verde, y esta es una manera de compensar el cemento de las torres y Naturalizar el conjunto con este edificio verde como remate del parque propuesto.

Asimismo, para unir los criterios proyectuales del mismo a los de las Torres, se propone ALTERNAR las plantas para que los balcones no queden apilados, y tenga también el MOVIMIENTO, piso a piso, que tienen aquellas.

TORRES DE BARRACAS

EDIFICIO K

Implantación

Vista general

Planta baja / planta impar

planta par / terraza

Corte y vista

Detalle

Vista y planta Edificio K

Ficha técnica

Nombre Obra: PRO.CRE.AR Estación Buenos Aires Sector 10

Arquitectos: MSGSSS (Manteola, Sánchez Gómez, Santos, Solsona, Sallaberry, Vinsón arquitectos)

https://www.msgsss.com.ar

joaquin@msgsss.com.ar

Proyecto: 2013 – 2014

Construcción: 2014 – 2017

Superficie construida: 13.300 m2

Arquitectos a cargo: Arq. Joaquín Sánchez Gómez

Otros participantes / colaboradores: Georgina Primo, Alan Revale, Federico Valverdi

Construcción / Ingeniería: COSUD / Constructora Sudamericana

Jefe de obra: Arq. Antonio Franze

Ubicación: Barracas, Buenos Aires, Argentina

Fotógrafo: Javier Agustín Rojas

http://www.javieragustinrojas.com