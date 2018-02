¡Qué alegría! Dora Gabay afirma su internacionalización con una muestra de arte en Nueva Jersey

• Todo un universo de alegría, sorpresas y colores con el circo de las maravillas de la conocida escultora

• Regresan el espectáculo y la fantasía a Los Palos Grandes

Este proximo 3 de Marzo un deslumbrante ejército de zanqueros, maromeros, trapecistas, acróbatas y equilibristas, dirigidos y supervisados por “porfiaos” de brazos cruzados y ceño firme a la vez que bondadoso, se establece en los Estados Unidos especificamente en New Jersey, y monta su circo de vida en la TOP OF THE SOUTH GALLERY, 7 Boulder Hills Boulevard Wantage New Yersy, 0746. El zaperoco empieza a las 3 de la tarde, buena hora para sonreír y reencontrarse con la felicidad.

Tras el magnifico éxito de esta muestra artista en la ciudad de Caracas- Venezuela el pasado 13 de Noviembre de 2016, la inigualable artista plastico DORA GABAY, muda su circo a los Estados Unidos donde muestra luces y sombras que juegan y disimulan, los colores más variados y sorprendentes, equilibrios del espíritu que desalientan los desasosiegos humanos y animan la felicidad y la placidez de encontrar arco iris en el alma.

Gabay: Para mí el circo es un mundo psicológico. Es espiritualidad vestida de magia, color y suspenso. Es una variedad de maravillosas mentiras que se hacen realidad en expresiones e imaginación. Por eso el circo nos fascina. Nos hace reir, nos llena de tensión y expectativa, cuando estamos en el circo la vida es fantasía desbordada hecha realidad. El circo es lo imposible posible.

Desde las 3 de la tarde, en TOP OF THE SOUTH GALLERY, 7 Boulder Hills Boulevard Wantage New Yersy, 0746, el circo de policromías y desequilibrios muy equilibrados de Dora Gabay. No vaya a perderse este jugar travieso de colores y fantasías.

Fuente: Hector Alvarez

RRPP/ HA COMUNICACIONES.