Tubes premiada durante el Design District

Tubes Radiatori Tubes Radiatori es sinónimo de diseño, sabiduría, vanguardia y prestigio Made in Italy en el segmento productivo del “calor”. Empresa pionera en el sector, nace de la pasión y de la experiencia de la familia Crosetta que ha destacado desde siempre por el coraje y la capacidad de innovar, expresando el arte del “saber hacer” y el cuidado del detalle en cada uno de sus productos. Partiendo de la sencilla y genial intuición de “liberar” el cuerpo calentador del vínculo de las válvulas, en más de veinte años Tubes ha seguido un camino preciso, escuchando, investigando y experimentando a nivel tecnológico y estético. Esto le ha permitido revolucionar el concepto de calorífero, transformándolo en elemento también escultórico, capaz de definir el espacio arquitectónico. El encuentro con Ludovica+Roberto Palomba dió vida a Elements, una colección que cuenta con colaboraciones con prestigiosas firmas del diseño internacional y que se une a las líneas Basics y Extras. Hoy Tubes es una realidad empresarial sólida, en crecimiento, y un punto de referencia para el sector. Tubes ganó muchos premios: Selección ADI Design Index, Mención de honor Compasso d’Oro, Design Plus Award Powered by ISH, Designpreis (German Design Council), German Design Award, Good Design Award, iF Design Award, Interior Design Best of Year, Muuuz International Award, Red Dot Design Award, Salone del Mobile.Milano Award y Wallpaper* Design Award. www.tubesradiatori.com

Patrocinantes

Aliados

Encuesta

Enlaces

Sindicación

Buscar

Sorry, there are no polls available at the moment.