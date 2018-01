Cuarenta niños en escena nos enseñarán a construir un mundo mejor

Espacio Anna Frank presenta esta obra infantil, para la conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Un rescate de valores como respeto, responsabilidad y superación presentados a través del juego, la música y el baile destinados para toda la familia.

El musical infantil Canto+Juego+Coexisto, representado por 40 niños en escena, que presentará la organización Espacio Anna Frank, el domingo 28 de enero a las 10 de la mañana en el Aula Magna de la UCV, nos trae un mensaje de esperanza para conmemorar un suceso tan trágico como fue el Holocausto. El evento es de entrada gratuita, destinado a niños de 5 a 12 años y para toda la familia.

Se trata de 10 canciones compuestas y con guión de Anita Katz, que abordan valores como respeto, responsabilidad, solidaridad, cooperación, superación y amistad, “porque estamos convencidos de que la forma para evitar que hechos terribles como el Holocausto vuelvan a ocurrir es transmitiendo valores, especialmente en la formación de los niños, y en el musical lo hacemos a través del juego, el canto y el baile”, destaca Katz.

La obra cuenta con la participación del Coro Infantil y Juvenil de la UCV y Producciones “A Voces”, música de Pablo Escalona, bajo la dirección musical y coral de Magda Albarracín, la dirección de escena de Mario Sudano y la producción de Espacio Anna Frank. Se contará con la especial participación de cinco músicos venezolanos, entre ellos, el baterista de Aditus, Valerio González. El CD fue compuesto en 2007 y elaborado para Espacio Anna Frank, con el objetivo de difundir valores que la ONG considera fundamentales para la formación de los más pequeños.

Anita Katz, quien estudió Educación y Psicología, es una de las creadoras del personaje “Juana la Iguana”, que ha sido presentado muy exitosamente en video y en televisión, como plataforma educacional para niños de 1 a 5 años. Con Canto+Juego+Coexisto, Katz, quien también produjo los micros radiales “Aprender es chévere”, presenta una obra impregnada de la energía e inocencia de los niños, desde los 3 años hasta los 18, que siembra educación y valores, para convivir en armonía a pesar de las diferencias.

El musical forma parte de la programación In Memoriam 2018 de Espacio Anna Frank, en el marco de la Resolución 60/7 de la Organización de las Naciones Unidas, que designó el 27 de enero como Día Internacional de la Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Desde 2009 y durante el primer trimestre de cada año, Espacio Anna Frank realiza actividades educativas y culturales en alianza con instituciones afines, como las Embajadas de Alemania, Argentina e Italia, y este año se suman Suiza, Holanda y España, así como por segundo año, la Dirección de Cultura de la UCV. La elección de esta fecha no es fortuita: el 27 de enero de 1945, el ejército soviético liberó Auschwitz, el mayor campo de exterminio nazi. Por su enorme trascendencia histórica, este acontecimiento fue objeto de una conmemoración global extraordinaria en 2015, a propósito de su 70° aniversario.

El Rey Garabato y Anti, los protagonistas

Mario Sudano, en la dirección artística del espectáculo e intérprete del Rey Garabato, personaje principal, tiene una consolidada trayectoria desde los 14 años, como actor y mimo, así como enseñando actuación desde sus comienzos en el Instituto Panamericano, en su natal Maracaibo y actualmente, dirige la obra infantil “La Liga de la Justicia” y “Métete”, para adultos, en el ciclo del Micro Teatro Venezuela. Es Licenciado en Artes Escénicas, con diplomado en Educación a Edad Temprana de la Universidad Metropolitana.

Para la dirección artística de Canto+Juego+Coexisto, Sudano, se basa en la comedia del arte italiano, dirigiendo a un coro de 40 niños que convierte en un cuerpo de baile. “Se trata de un espectáculo muy divertido, que transmite valores que debemos rescatar y refrescar continuamente, como la solidaridad, el respeto, la cooperación, estar orgulloso de lo que cada quien es, sin importar la raza, religión, si se es gordo o flaco, alto o bajito. Transmitir la importancia de la amistad que nos integra con amor hacia los demás, así como la responsabilidad de ser cada día mejor ciudadanos”.

Su personaje del Rey Garabato es un payaso torpe, cuyo reino del Garabato es un caos al inicio de la obra y se va transformando, abrillantando, con el conocimiento y la sabiduría que se le transmite a los niños a través de los valores, mostrándonos la manera correcta de hacer las cosas, con el objetivo de que los niños aprendan que lo bueno sí se puede construir para que todos podamos vivir juntos en armonía, respetándonos, así seamos diferentes. Según Mario Sudano, el musical Canto+Juego+Coexisto “es una celebración de la vida”.

“Es un musical muy atractivo porque reúne ritmos que se generan en nuestra cultura y son conocidos por los niños, como por ejemplo, rock y los tambores africanos, ritmos latinoamericanos, como el merengue y la utilización de baladas. El Rey Garabato, quien es una suerte de torpeza y equivocación, nos enseña a que prevalezca por encima del error lo que es correcto, para decirle al niño que podemos cambiar lo negativo y aprender a coexistir en armonía y respeto”, explica Sudano.

Por su parte, Mercedes Benmoha, conocida como “Pachula”, también tiene una sólida carrera en las artes escénicas. Interpreta a Anti, la asistente del Rey Garabato, quien representa los anti valores, ya que es desaliñada, floja y mentirosa, y a través del juego en la obra, se va convirtiendo en toda una dama y aprender valores que se reflejarán en su actitud y vestuario. “Es un personaje divertido que representa al niño, dispuesto a aprender todo”.

Benmoha, actúa desde los 15 años y ha tomado clases con profesores como César Sierra, Ricardo Nortier y Mario Sudano. Se graduó de Derecho en la UCAB. Desde 2015 actúa en el Micro Teatro Venezuela en obras como “La Fiscal” y “Sin Filtro”. Para ella, este musical Canto+Juego+Coexisto, que integra canto, baile y actuación, es “un sueño hecho realidad”.

Un intercambio por la paz

A las 10 de la mañana, en la entrada del Aula Magna, se desplegarán los “Puntos de Paz”, una actividad educativa que precederá al musical, donde los niños asistentes podrán intercambiar un juguete bélico (soldado, arma, tanquetas, pistolas, etc.) por el CD Canto+Juego+Coexisto. Aquellos niños que no lleven juguetes, podrán pintar o escribir un mensaje por la paz, entregarlo a su guía educativo y recibir el CD. La búsqueda de entradas se efectuará en las taquillas del Aula Magna, los días viernes 26, sábado 27 en el horario comprendido de 8 a.m. a 12 m y de 1 a 5 p.m. El domingo 28, se entregarán antes del espectáculo a las 10 de la mañana.

El Holocausto o la Shoá fue una experiencia totalitaria sin parangón. Considerada la peor persecución de la historia y se desató primeramente con la confiscación de los bienes de los judíos y la prohibición del ejercicio de sus profesiones, junto a otras prohibiciones que los excluían del resto de los ciudadanos. Luego vino su confinamiento en guetos, donde murieron no sólo asesinados, sino también por hambre, frío y enfermedades. Desde allí fueron enviados en trenes de carga a los campos de trabajos forzados, donde miles murieron por maltratos, desnutrición y epidemias, junto a los millones aniquilados en las cámaras de gas de los campos de exterminio.

Espacio Anna Frank es una organización privada, sin fines de lucro, creada por iniciativa de un grupo de venezolanos deseosos de ofrecer un foro público para promover la aspiración legítima de todos los seres humanos de convivir en libertad y armonía. Su aspiración es difundir el conocimiento de culturas distintas y distantes de la nuestra, lo mucho que tenemos en común a pesar de las diferencias y los logros de la interacción en beneficio de las artes y las ciencias.

Para mayor información visite nuestra web www.espacioannafrank.org y a través de nuestras redes sociales:

Facebook: EspacioAnnaFrank,

Twitter: @EspacioAF

Instagram: @espacioannafrank